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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تفكر في حسم موقفها من اتفاق التعاون الاستخباراتي مع اليابان

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:35 ص
وزيرة الخارجية الكورية
وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا
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أ ش أ
قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا أمس /الخميس/ إن مجلس الأمن القومي بالبلاد لم يصدر قرارا نهائيا بشأن الانسحاب من اتفاقية مشاركة المعلومات الإستخباراتية الموقعة مع اليابان.

وذكرت شبكة (إن.إتش.كيه.) اليابانية أن تصريحات كانج جاءت ردا على تساؤلات لجنة برلمانية حول أوضاع الاتفاقية الثنائية التي من المقرر أن تنتهي فترة صلاحيتها يوم /السبت القادم.

وأضافت وزيرة الخارجية أن الحكومة الكورية الجنوبية ما زالت تحث اليابان حتى اللحظات الأخيرة على تغيير تصرفاتها، مشيرة إلى أن مجلس الأمن القومي بحث الوضع الحالي وقرر أنه لن يبت في الأمر حتى أن تعدل اليابان من موقفها.
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