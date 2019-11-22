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محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تلتقي أعضاء المجلس التطوعي للشباب

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:40 ص
نائب محافظ الوادي
نائب محافظ الوادي الجديد حنان مجدي
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أ ش أ
عقدت نائب محافظ الوادي الجديد حنان مجدي ، مساء اليوم الخميس ، لقاءاََ مع أعضاء المجلس التطوعي للشباب من مركزي الخارجة والفرافرة؛ لمناقشة آليات العمل ، وما تم تنفيذه من مشروعات ومبادرات وورش عمل تخدم برامج التنمية بالمحافظة، وكيفية تقييمها وإمكانية تطويرها وتنفيذها على أرض الواقع.

وقالت مجدي إنها استمعت لآراء ومقترحات وأفكار أعضاء المجلس في حوار مفتوح مع الشباب؛ لتبادل الأفكار ومناقشة أبرز قضايا ومشكلات المحافظة.

وأكدت أنه سيتم عرض هذه الآراء على الجهات المختصة بمنتدى شباب الوادي الجديد الأول، المقرر عقده بداية شهر ديسمبر المقبل بمشاركة شباب المحافظة؛ لعرض كافة الأفكار والمقترحات والرؤى الشبابية.
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