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رياضة

نهائي أمم أفريقيا بين منتخب مصر الأوليمبي وكوت ديفوار .. الموعد والقنوات الناقلة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:31 ص
المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
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ياسمين تيسير
تختتم مساء اليوم بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 عاما حيث ستقام على استاد القاهرة مباراة المنتخب الأوليمبي أمام كوت ديفوار في نهائي أمم أفريقيا تحت سن 23 عاما.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء و تذاع عبر قناة تايم سبورت " بث أرضي ".

وحسم منتخب مصر الأولمبي البطاقة الثانية للقارة الأفريقية في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو بعد التأهل لنهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما، عقب الفوز على نظيره الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة في نصف نهائي البطولة التي تستضيفها مصر في الوقت الحالي.

وأصبح المنتخب المصري ثاني منتخب إفريقي يتأهل لطوكيو 2020 بعد منتخب كوت ديفوار الذي فاز في وقت سابق على غانا بركلات الجزاء بعد التعادل 2-2.
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