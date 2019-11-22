الخارجية الأمريكية: الجيش اللبناني له مصداقية في مواجهة أنشطة حزب الله

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تسعى لدعم الجيش اللبناني لأنه الضامن لأمن الحدود ولأنه حقق نجاحات ملحوظة في مجال مكافحة الإرهاب.



وأضافت الوزارة في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "الجيش اللبناني له مصداقية في مواجهة أنشطة حزب الله الإرهابية".



وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، قد دعا أمس العسكريين إلى الالتزام بحماية المتظاهرين في لبنان والحفاظ على حقهم في حرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى حماية حق حرية التنقل، في إشارة إلى منع المتظاهرين المحتجين من قطع الطرق.



وطالب عون، المتظاهرين، بعدم "الاسترسال في خطاب الكراهية"، على حد وصفه، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على "احترام الآخر" باعتباره من أسس قيام الدولة في لبنان.



ويوم الأحد الماضي، دخلت الاحتجاجات اللبنانية شهرها الثاني، وسط استمرار الأزمة السياسية مع تأخر الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد بعد استقالة سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي استجابة لمطالب المحتجين.



وتفاقمت الأزمة أكثر الأحد الماضي بعد انسحاب محمد الصفدي، المرشح لتولي رئاسة الوزراء خلفا للحريري، الأمر الذي قلّص فرص تشكيل حكومة تحتاجها البلاد بشدة لتنفيذ إصلاحات عاجلة.