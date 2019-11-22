ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: الجيش اللبناني له مصداقية في مواجهة أنشطة حزب الله

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:15 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تسعى لدعم الجيش اللبناني لأنه الضامن لأمن الحدود ولأنه حقق نجاحات ملحوظة في مجال مكافحة الإرهاب.

وأضافت الوزارة في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "الجيش اللبناني له مصداقية في مواجهة أنشطة حزب الله الإرهابية".

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، قد دعا أمس العسكريين إلى الالتزام بحماية المتظاهرين في لبنان والحفاظ على حقهم في حرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى حماية حق حرية التنقل، في إشارة إلى منع المتظاهرين المحتجين من قطع الطرق.

وطالب عون، المتظاهرين، بعدم "الاسترسال في خطاب الكراهية"، على حد وصفه، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على "احترام الآخر" باعتباره من أسس قيام الدولة في لبنان.

ويوم الأحد الماضي، دخلت الاحتجاجات اللبنانية شهرها الثاني، وسط استمرار الأزمة السياسية مع تأخر الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد بعد استقالة سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي استجابة لمطالب المحتجين.

وتفاقمت الأزمة أكثر الأحد الماضي بعد انسحاب محمد الصفدي، المرشح لتولي رئاسة الوزراء خلفا للحريري، الأمر الذي قلّص فرص تشكيل حكومة تحتاجها البلاد بشدة لتنفيذ إصلاحات عاجلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زعيم حزب الله يطلق أغرب تصريحاته.. وهذا ما قاله

لتشكيل الحكومة الجديدة.. ميشال عون: سأواصل اتصالاتي لإجراء الاستشارات النيابية

لبنان.. بيان من سعد الحريري بشأن رفض الصفدي تشكيل الحكومة

الأمور عادات لمربع الصفر.. انسحاب الصفدي من رئاسة الحكومة في لبنان

لاختيار رئيس وزراء جديد.. متظاهرو لبنان يغلقون الشوارع الرئيسية

هل اقترب سقوط حكم المرشد؟ .. احتجاجات العراق ولبنان تتصاعد ضد الملالي .. والبنزين يشعل غضب 100 مدينة إيرانية

ترشيحاتنا

شوبير يكشف مفاجأة بشأن حديثه مع شوقي غريب حول نجله

نهائي أمم أفريقيا بين منتخب مصر الأوليمبي وكوت ديفوار .. الموعد والقنوات الناقلة

طليقة طلعت زكريا توجه له رسالة بكلمات مؤثرة

بفستان مصنوع من الزجاجات البلاستيك.. درة تبهر متابعيها على انستجرام

بعد تنصيبها بالأمم المتحدة.. بنت مصر غادة والي تتلقى التهاني.. الخارجية والهجرة والبنك الدولي أبرزهم

هل يجوز قراءة القرآن بشعر مكشوف ولبس خفيف؟.. الإفتاء ترد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيم كاردشيان تمتلك 6 أصابع في قدميها.. والجمهور يسخر منها

ضابط يطير في عرض البحر .. أول تجربة حربية مذهلة للرجل الصاروخي.. فيديو وصور

رغم مرور يومين.. إطلالات النجمات في افتتاح القاهرة السينمائى حديث السوشيال ميديا