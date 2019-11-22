كريم فهمي ينشر صورة من مدرسته

نشر الفنان كريم فهمي عبر حسابه الشخصي على "انستجرام"، صورة من طفولته في مدرسته.



وعلق كريم على الصور: "تحسسك إني كنت في مدرسة بنات بس".



يُذكر أن آخر أعمال كريم فهمي، مسلسل "أمر واقع" من بطولته إلى جانب، دينا فؤاد، نبيل الحلفاوي، نجلاء بدر، ريم مصطفى، ملك قورة، محمد سليمان، محسن منصور، نهي عابدين، لطفي لبيل، صبري عبد المنعم، أحمد وفيق، من تأليف محمد رفعت، وإخراج محمد أسامة.