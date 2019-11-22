اخبار الفن..وفاة شقيقة فيفي عبده بعد صراع مع المرض.. ونادية الجندي في حفل عمرو دياب بإطلالة مختلفة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي.حالته في تحسن.. نبيل الحلفاوي ينفي شائعات وفاة الفنان هادي الجيار.. تفاصيلطمأن الفنان نبيل الحلفاوي متابعيه على صحة الفنان هادي الجيار بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة أدت إلى نقله إلى إحدى المستشفيات.شاهد..نادية الجندي في حفل عمرو دياب بإطلالة مختلفةشاركت الإعلامية بوسي شلبي جمهورها بنشر مجمعة من الصور التي تجمعها بالفنانين أبرزهم نادية الجندي وعبير صبري وزوجها وخالد سليم وتامر هجرس عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام " أثناء حضورهم حفل الهضبة .طليقة طلعت زكريا توجه له رسالة بكلمات مؤثرةنعت شيرين المنزلاوي والدة الفنانة هنا الزاهد، طليقة الفنان الراحل طلعت زكريا بكلمات مؤثرة.عمرو دياب يغني على هامش "القاهرة السينمائي".. صورنشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، مقطع فيديو من حفل عمرو دياب، الذي أحياه مساء أمس الخميس.وفاة شقيقة فيفي عبده بعد صراع مع المرضتوفيت منذ قليل الحاجة سعاد الشقيقة الكبرى للنجمة فيفى عبده، داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، وذلك بعد صراع قصير مع مرض السرطان استمر لمدة شهرين.لم أهاجم رجال الدين.. إلهام شاهين: البعض يقولون آراءهم ولا يفسرون القرآن الكريمأكدت الفنانة إلهام شاهين أنها لم تهاجم رجال الدين كما يعتقد البعض، لافتة أن ما قالته هو أن بعض رجال الدين يقولون آرائهم، ولكنهم لا يفسرون ما جاء القرآن الكريم .