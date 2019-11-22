رجاء خاص من لاعبي المنتخب الأوليمبي لـ شوقي غريب

كشفت بعض التقارير التلفزيونية عن رجاء خاص توجه به نجوم المنتخب الاوليمبي لـ شوقي غريب المدير الفني للمنتخب عقب ضمان التأهل لـ أولمبياد طوكيو 2020.



وأكدت قناة تايم سبورت أن صلاح محسن ورمضان صبحي نجمي الأهلي والمنتخب طلبا من شوقي غريب عدم ضم أي لاعب جديد خلال مباريات أولمبياد طوكيو 2020.



وأضافت القناة أن لاعبي المنتخب الأوليمبي رأوا أنه من الظلم ضم أي لاعب جديد واستبعاد نجم من نجوم المنتخب الحاليين خاصة وأنه الجميع قدم أداء رائعا وجيدا وقاتلوا من أجل التأهل لـ الاولمبياد.



وتابعت التقارير أن ضم محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول فقط لـ المنتخب الأوليمبي هو القرار الأقرب الذي سيتخذه شوقي غريب.



ووفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فإن المنتخب الاوليمبي من حقه ضم 3 لاعبين من المنتخب الأول خلال خوض مباريات أولمبياد طوكيو 2020 .