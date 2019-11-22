أليسا تحتفل بذكرى الاستقلال اللبناني الـ 76 وتوجه رسالة للثوار

احتفلت الفنانة اللبنانية اليسا بالذكري الـ 76 للاستقلال بنجاح الشعب اللبناني في الصمود بالثورة اللبنانية لتحقيق اهدافة بالاستقلال من السلطة الحالية.



وغردت اليسا عبر تويتر قائلة "‏نحنا اللي ثورتنا غضب... ثورة شعب جبّار!إنتو الاستقلال الحقيقي. كل سنة ولبنان بخير".



ولقيت تغريدتها ردود واسعة من متابعيها عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎كل سنة ولبنان عنده أسطورة مثلك، كل سنه وانتي رمز للبنان العظيمه" و "‏‎نحنا اللي ثورتنا غضب ... ثورة شعب جبار مقطع من الغنية مش هيك ؟ " و" ‏‎كل سنة ولبنان بعز استقلالوا .. كل سنة ولبنان وشعبوا بألف خير".



ويحتفل لبنان اليوم، بالذكرى السادسة والسبعين للاستقلال، في الوقت الذي يشهد احتجاجات منذ شهر، وسط استمرار الأزمة السياسية مع تأخر تشكيل الحكومة وتسمية رئيسها الجديد بعد استقالة سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي، خاصة مع انسحاب محمد الصفدي من الترشح



وتستمر الثورة اللبنانية مطالبة بعزل السلطة الحالية برئاسة ميشال عون وإجراء انتخابات مبكرة.