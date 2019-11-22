مفاجأة الموعد والبرنامج.. كل ما تريد معرفته عن حفل ختام أمم أفريقيا

تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية مساء غد الجمعة لـ استاد القاهرة لمتابعة مباراة نهائي أمم أفريقيا تحت سن 23 عاما بين المنتخب المصري الأوليمبي ونظيره كوت ديفوار.



وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بينما تقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين غانا وجنوب افريقيا في تمام الساعة الرابعة عصرا حيث من المقرر أن يقام حفل ختام البطولة في تمام الساعة السادسة والنصف.



وسيحيي الحفل الفنان المصري تامر حسني وعقب ذلك ستكون هناك فقرة ألعاب نارية بقيادة الفنان أحمد عصام حيث من المقرر أن يكون العرض مبهرا ومليئا بالمفاجآت.



ومن المنتظر أن تملأ الجماهير استاد القاهرة من أجل دعم المنتخب خلال المباراة النهائية حيث يأمل الجميع أن يتوج المنتخب بـ لقب البطولة .