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حوادث

12 منشأة بدون ترخيص.. ضبط 74 مخالفة في حملة لـ تموين الجيزة على الأسواق

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 04:55 ص
الشرطة
الشرطة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
شنت مباحث تموين الجيزة حملة مكبرة استهدفت الأسواق ونجحت خلال يوم واحد في تحرير 74 مخالفة.

تمكنت الحملة التي قادها اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة من ضبط 18 مخالفة عدم حمل شهادة صحية و16 حالة عدم الإعلان عن أسعار و12 مخالفة إدارة منشأة بدون ترخيص و14 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن و13 حالة خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم ضبط حالة غش تجاري مواد غذائية (سناكس) بدون بيانات بإجمالى 2 طن و 247 كجم.

تم تقنين الإجراءات وتحرير محاضر بالمخالفات.

وتواصل قوات أمن الجيزة تكثيف جهودها الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون وخاصة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، في مجال الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين وخاصة محدودي الدخل.
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