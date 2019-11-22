غادة والي تتولى منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة.. والرئيس اللبناني يتوعد بمكافحة الفساد.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر.. إطلاق أول قمر صناعي لتحسين خدمات الاتصالات والإنترنت

الرئيس اللبناني للمتظاهرين: دعوا القضاء يحاسب الفاسدين

4 قتلى على الأقل و48 مصابًا في بغداد

بريطانيا تبدأ عملية إعادة "أطفال داعش" من سوريا

توجيه تهم الرشوة والاحتيال لنتنياهو

ترامب: إيران حجبت الإنترنت للتستر على ما يحدث من مآسٍ







سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.



واهتمت صحيفة "الوطن" بإعلان الأمم المتحدة، أمس الخميس، ختيار وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية غادة والي مديرة تنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالإضافة إلى مهمتها كمديرة عامة بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا.



ونقلت الصحيفة عن بيان أصدرته الأمم المتحدة قوله إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس قرر تعيين والي خلفا للمدير العام الحالي الروسي يوري فيدوتوف الذي شغل المنصب منذ عام 2010، مضيفًا أن والي تتمتع بخبرة تجاوزت ال30 عاما في مجال التنمية المستدامة والحد من الفقر والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب.



وتشغل والي حاليا منصب وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر وهي التي وضعت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وقادت حملة بلادها للتوعية بالمخدرات والوقاية منها خاصة في أوساط الشباب.



وأفادت "الأنباء" بأن مصر ستطلق، اليوم الجمعة، أول قمر صناعي للاتصالات "طيبة-1" إلى مداره حول الأرض، في خطوة لتحسين البنية التحتية للاتصالات وخدمات الإنترنت، وجذب الاستثمارات، مشيرةً إلى أن القمر سيظل في الفضاء لخمسة عشر عاما على الأقل، بهدف تزويد كل أنحاء البلاد بخدمات الاتصالات والإنترنت.



على الصعيد الإقليمي والعربي، ركزت "الراي" مع خطاب الرئيس اللبناني، ميشال عون، والذي دعا فيه القضاء على القيام بعمله في محاربة الفساد، داعيا المتظاهرين إلى الحوار وتحديد مطالبهم، قائلًا: "أعطيتم دفعة" للقضاة "فدعوهم يقومون بواجبهم".



وتعهد الرئيس اللبناني بأن يقف "سدا منيعا وسقفا فولاذيا" لحماية القضاء، مشددًا على أن الفساد "بات يهدد البلاد واقتصادها"، مشيرًا إلى أن تأخر البت في القضايا المرتبطة بالفساد في لبنان، يعطي رسالة خاطئة، فيبدو بمثابة تشجيع غير مقصود للفاسدين.



ونقلت "الجريدة" عن مصادر أمنية وطبية قولها إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 48 آخرون في بغداد أمس الخميس، بعد أن أطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بالقرب من جسرين رئيسيين بالعاصمة.



وأبرزت "الوطن" تصريحات وزير خارجية بريطانيا، دومينيك راب، بأن بلاده تعمل على إعادة الأطفال الذين قتل ذويهم في سوريا "لأنه الشيء الصحيح الذي يتعين القيام به"، مشيرًا إلى أنه هؤلاء "الأبرياء واليتامى، ما كان يجب أن يتعرضوا أبدًا لأهوال الحرب".



دوليًا، قالت "الراي" إن المدعي العام الإسرائيلي، أفيخاي مندلبليت، وجه اتهامات فساد لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو، الخميس، مما يثير مزيدا من الغموض بشأن من سيقود البلاد وسط فوضى سياسية بعد إجراء انتخابات مرتين هذا العام دون نتيجة حاسمة.



وذكرت "القبس" أن مندلبليت أعلن القرار في بيان أشار فيه إلى أن الاتهامات الموجهة لنتنياهو، تشمل الرشوة، وخيانة الأمانة والاحتيال، إلا أن نتانياهو نفى ارتكابه لأي مخالفات.



ونقلت "الوطن" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوله: "لقد أصبحت إيران غير مستقرة إلى درجة أن النظام أغلق شبكة الإنترنت لديهم بالكامل حتى لا يتمكن الشعب الإيراني العظيم من الحديث عن العنف الهائل الذي يحدث داخل البلاد. إنهم لا يريدون أي قدر من الشفافية، معتقدين أن العالم لن يكتشف الموت والمأساة التي يسببها النظام الإيراني!".



وذكرت "الجريدة" شبكة "نتبلوكس" لمراقبة الإنترنت أكدت أن معدلات الوصول إلى الإنترنت في إيران لا تتعدى 8%، وكانت قد ذكرت أن إيران دخلت الأربعاء اليوم الرابع من انقطاع الشبكة في البلاد.