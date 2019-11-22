الجيش الوطني الليبي يعلن عن انتصارات جديدة في طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم الجمعة تقدم قواته في عدة محاور القتال بجنوب وغرب العاصمة الليبية طرابلس، مشيرا إلى سقوط قتلى في صفوف قوات حكومة الوفاق وغنم عدد من الأسلحة.



وقال عضو شعبة الإعلام الحربي، المنذر الخرطوش، في تصريح لشبكة "سبوتنيك" إن "القوات المسلحة تتقدم بخطى ثابتة نحو أهدافها المحددة من غرفة عمليات المنطقة الغربية"، مشيرا إلى أن "اللواء 106 مجحفل وكتيبة العاديات تنجح في التقدم باتجاه منطقة مفترق الرملة وكوبري السواني وتنجح في غنم مدرعة وآلية وقتل عدد من الأفراد".



وأضاف الخرطوش أن "كتيبة طارق بن زياد وكتيبة 115 مشاة تتقدمان باتجاه معسكر حمزة ونقاط جديدة معلومة لغرفة عمليات المنطقة الغربية"، مشيرا إلى أن "المدفعية كانت لها الصوت الأعلى في محاور العاصمة ونجحت في تدمير تمركزات ونقاط العدو جنوب غرب طرابلس".



وتابع "سلاح الجو الليبي استهدف طائرة للمليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الغير شرعية في محور اليرموك" والتي وفقا له " تعد هذه الطائرة الثانية خلال الـ 48 ساعة بعد استهداف طائرة تصوير في محيط مدينة ترهونة في وقت سابق".