ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

باحثة تكشف أسرارا تاريخية عن الوجود المسيحي في الواحات المصرية

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:46 ص
صدى البلد
Advertisements
علاء المنياوي
كشفت د.دعاء محمد بهي الدين باحث أول بمكتبة الاسكندرية أن الواحات عرفت منذ أقدم العصور بأنها البوابة الرئيسية لحدود مصر الغربية و الجنوبية،ويمر بها أقدم طريق تجارى يربط مصر بالجنوب الأفريقي وهو طريق درب الأربعين، الذي كانت تقطعه القوافل التجارية في أربعين يومًا والذي كان يقع في الواحة الخارجة.

جاء ذلك في بحث لها قدمته لاتحاد الأثريين العرب للنشر العلمي،حيث ألقت فيه الضوء على أهمية الواحة الخارجة خلال الفترة البيزنطية المبكرة باعتبارها بوابة مصر الجنوبية الغربية،وأيضا كونها تربط مصر بجنوب إفريقيا عبر درب الأربعين.

وقد كُشف بها بقايا أقدم تجمع سكني في جنوب مصر حتى الآن والذي يعود الى عصر الدولة الوسطى، وقد أكدت البقايا على ان الخارجة كانت مركزًا إداريًا هامًا في تلك الفترة من التاريخ.

وكشفت في بحثها أنه هربًا من بطش الرومان لجأ معتنقي الديانة المسيحية الجدد للهروب إلى الصحراء الغربية بوادي النطرون والواحات،وأقاموا هناك بريات ليتعبدوا فيها ومن هنا نشأت الرهبنة القبطية في مصر ومنها صُدرت الى العالم اجمع.

وتابعت:وخلال القرن الثالث والرابع الميلاديين نزح الكثير من المصريين المسيحيين الى واحة الخارجة والمنطقة المحيطة،بها للهروب من بطش الرومان الذين قاموا باضطهادهم، ووتركوا آثارًا هامة مثل جبانة الموتى او جبانة البجوات،والتي تعد واحدة من أقدم وأهم الكنائس المسيحية في العالم أجمع.

وأضافت:تكمن اهمية جبانة البجوات في انها قدمت التصاوير الجدارية اندماجا للعناصر المصرية واليونانية الرومانية والمسيحية لدرجة تسمية موقع البجوات ببومبي مصر، فضلًا عن أن الواحة ضمت دير وكنيسة يرجع تاريخهم إلى القرنين 5و6 م،وتم تشييدهم بالطوب اللبن ولم يتبقى منها إلا الجدران.
Advertisements

موضوعات متعلقة

حضور كبير للعلماء والباحثين في المؤتمر 22 لاتحاد الآثاريين العرب..صور

لكل اسم حكاية.. منطقة الناضورة بالوادي الجديد.. نقطة مراقبة أنشأها المماليك والأتراك كحصن لأهالي الواحة

لكل اسم حكاية.. دوش قلعة أثرية تحكي تاريخ الرومان بالوادي الجديد

الإسكندر.. بس .. هيراكليس .. باحثة تكشف حكاية آثار ومعابد الواحات البحرية

ترشيحاتنا

بعد الفحوصات الطبية.. رسالة من نبيل الحلفاوي للخطيب

هل يجوز قراءة القرآن بشعر مكشوف ولبس خفيف؟.. الإفتاء ترد

قبل افتتاحها ..10 معلومات عن المنطقة الاستثمارية الجديدة ببنها.. صور

أول تعليق من فيفي عبده على وفاة شقيقتها.. شاهد

رد مؤثر من مصطفى شوبير على استبعاد لاعبين من المنتخب الأوليمبي لضم نجوم الفراعنة

تعرف على تأثير تناول عصير الليمون فى فصل الشتاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيم كاردشيان تمتلك 6 أصابع في قدميها.. والجمهور يسخر منها

ضابط يطير في عرض البحر .. أول تجربة حربية مذهلة للرجل الصاروخي.. فيديو وصور

رغم مرور يومين.. إطلالات النجمات في افتتاح القاهرة السينمائى حديث السوشيال ميديا