باحثة تكشف أسرارا تاريخية عن الوجود المسيحي في الواحات المصرية

كشفت د.دعاء محمد بهي الدين باحث أول بمكتبة الاسكندرية أن الواحات عرفت منذ أقدم العصور بأنها البوابة الرئيسية لحدود مصر الغربية و الجنوبية،ويمر بها أقدم طريق تجارى يربط مصر بالجنوب الأفريقي وهو طريق درب الأربعين، الذي كانت تقطعه القوافل التجارية في أربعين يومًا والذي كان يقع في الواحة الخارجة.



جاء ذلك في بحث لها قدمته لاتحاد الأثريين العرب للنشر العلمي،حيث ألقت فيه الضوء على أهمية الواحة الخارجة خلال الفترة البيزنطية المبكرة باعتبارها بوابة مصر الجنوبية الغربية،وأيضا كونها تربط مصر بجنوب إفريقيا عبر درب الأربعين.



وقد كُشف بها بقايا أقدم تجمع سكني في جنوب مصر حتى الآن والذي يعود الى عصر الدولة الوسطى، وقد أكدت البقايا على ان الخارجة كانت مركزًا إداريًا هامًا في تلك الفترة من التاريخ.



وكشفت في بحثها أنه هربًا من بطش الرومان لجأ معتنقي الديانة المسيحية الجدد للهروب إلى الصحراء الغربية بوادي النطرون والواحات،وأقاموا هناك بريات ليتعبدوا فيها ومن هنا نشأت الرهبنة القبطية في مصر ومنها صُدرت الى العالم اجمع.



وتابعت:وخلال القرن الثالث والرابع الميلاديين نزح الكثير من المصريين المسيحيين الى واحة الخارجة والمنطقة المحيطة،بها للهروب من بطش الرومان الذين قاموا باضطهادهم، ووتركوا آثارًا هامة مثل جبانة الموتى او جبانة البجوات،والتي تعد واحدة من أقدم وأهم الكنائس المسيحية في العالم أجمع.



وأضافت:تكمن اهمية جبانة البجوات في انها قدمت التصاوير الجدارية اندماجا للعناصر المصرية واليونانية الرومانية والمسيحية لدرجة تسمية موقع البجوات ببومبي مصر، فضلًا عن أن الواحة ضمت دير وكنيسة يرجع تاريخهم إلى القرنين 5و6 م،وتم تشييدهم بالطوب اللبن ولم يتبقى منها إلا الجدران.