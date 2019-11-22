بعد أكثر من عامين.. انتهاء فترة متطوعة جايكا بالغردقة

أنهت آيا تاهارا، متطوعة يابانية لمكتب جايكا، فترة بعثتها بمصر بعد أن أمضت عامين و4 أشهر في مدينة الغردقة، عملت خلالها مع بعض الجمعيات الاهلية.



وخلال فترة تواجدها في مصر، عملت أيا مع السيد مجدي، من مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، في تطوير منتجات جديدة، ومراقبة الجودة، والترويج لعلامة تجارية إدارة الأسر المنتجة بالبحر الأحمر التي هي عبارة عن مجموعة من المنتجات التي تقوم الجمعيات الاهلية بتصنيعها، كما عملت على إيجاد منافذ تسويقية في المناطق القريبة من الغردقة وفي القاهرة.



أفادت أيا في تصريحات صحفية لها " ان الاقامة في مصر كانت صعبة في بعض الأحيان بالنسبة لها بسبب اختلاف الثقافة واللغة، لكنها استمتعت حقًا بإقامتها في مصر بسبب حفاوة وترحيب الشعب المصري، وتأمل أن يتذكر الأشخاص الذين عملت معهم في الغردقة المناقشات التى جرت بينهم وما تم بنائه سويا، وأن يستفيدوا بشكل أفضل من قدراتهم. "شكرا جزيلا"



يعد برنامج جايكا للمتطوعين أحد برامج التعاون الفني الرئيسية بجايكا والتي من خلالها يستغل المتطوعون اليابانيين قدراتهم وخبراتهم بشكل فعال من خلال العمل مع السكان المحليين.