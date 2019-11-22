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رياضة

مصطفى شوبير يكشف رد فعله عقب علمه بـاستبعاده من قائمة المنتخب الأوليمبي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:04 ص
مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
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ياسمين تيسير
كشف مصطفي شوبير حارس الأهلي الناشىء والمنتخب الأوليمبي عن رد فعله عقب علمه باستبعاده من قائمة المنتخب خلال بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 عام

وأكد شوبير في تصريحات لـ قناة " اون سبورت " أنه شعر بالحزن الشديد فور علمه باستبعاده من قائمة أمم أفريقيا مشددا أن اي اللاعب الذي يصرح بعكس ذلك كاذب.

وأضاف أنه يسعى خلال الوقت الحالي دعم المنتخب بشتي الطرق حيث يحرص على حضور المباريات مشددا أنه قام بالذهاب للمنتخب الأوليمبي عقب مباراة نصف النهائي ويهنئهم على الفوز والتأهل لـ النهائي وحجز تذكرة لـ أولمبياد طوكيو.

وتابع مصطفي شوبير المنتخب الاوليمبي منتخب قوى ومتماسك مشددا أن شوقي غريب المدير الفني تمكن من خلق روح التعاون والحب داخل الفريق.

وقال إن رمضان صبحي قائد المنتخب ذكي وتمكن من تحفيز اللاعبين وخلق جو رائع داخل المنتخب.
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