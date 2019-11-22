إطلالة عصرية.. شاهد فستان نيرمين الفقي في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام ، بصور جديدة لها برفقة أصدقائها.



أطلت نيرمين الفقي في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان أسود قصير يصل أعلى الركبة وذو أكمام طويلة،.



واتسم فستانها بحبات الترتر اللامعة التي زادت من جمال إطلالتها، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد بصيحة الكروس.



أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نيرمين الفقي على خصلات شعرها الطويل المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها.



وقد نالت إطلالة نيرمين الفقي إعجاب متابعيها علي الإنستجرام.