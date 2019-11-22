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فن

هي فين الأفلام دي.. متابع يهاجم المهرجانات السينمائية.. وأحمد السعدني يرد

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:23 ص
احمد السعدني
احمد السعدني
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مصطفى كرم
رد الفنان أحمد السعدني على انتقاد أحد متابعيه لكثرة المهرجانات السينمائية دون أعمال سينمائية أو درامية كافية.

وجاءت تغريدة المتابع قائلا "‏‎نفسى افهم والله ليه كمية المهرجانات إلى عندنا دى .. هى فين الافلام اللى بننتجها اصلا علشان كل ده وكام فيلم فيهم بيبقى مهم وينفع يتشاف اساسا .. زهقتونا بمهرجاناتكوا دى والله".

ليرد أحمد السعداني قائلا "‏بالضبط زي ما بنبقي حنموت و نروح كاس العالم و احنا عارفين اننا حنشيل اوبح بس كل هدفنا نبقى مع العالم مش بره نفس الفكره يا باشا يا رب يوم نبقي زيهم".

يذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني مسلسل "شبر مية"، الذي تدور أحداثه فى إطار تشويقي، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.

المسلسل بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل، والمغربية طاهرة.

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