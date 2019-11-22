"التقاء الثقافات بين مصر وكوريا".. فعالية ثقافية بسفارة مصر بسول

نظمت سفارة مصر في كوريا الجنوبية أمسية ثقافية تحت عنوان "التقاء الثقافات بين مصر وكوريا" بالتعاون مع المؤسسة الكورية الثقافية، وذلك في إطار جهود السفارة للترويج السياحي والحضاري لمصر.



ألقى السفير المصري الدكتور حازم فهمي كلمة بتلك المناسبة أعرب فيها عن أهمية الإستفادة من العمق الحضاري للدولتين من خلال تبادل الفعاليات الثقافية، بما يُلقي الضوء علي الجوانب المختلفة للمخزون الحضاري للشعبين ولتعميق التواصل والتعارف بين المهتمين بالإرث الثقافي للجانبين بكافة جوانبه، الأمر الذي من شأنه أن يُزيد من التقارب والتفاعل الإيجابي بين الجانبين.



وقد شارك في الأمسية القائمين على عدد من الجمعيات الثقافية وجمعيات التراث الكورية ونخبة من رؤساء وأساتذة التراث والتاريخ ومؤسسات الترويج السياحي، وعدد من مُمثلي وسائل الإعلام الكورية الجنوبية.



واختتم الحفل بتقديم السفير المصري شهادات تقدير لرؤساء المؤسسات الثقافية الكورية الجنوبية.