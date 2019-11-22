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رياضة

أخبار الرياضة..شوبير يكشف إمكانية رحيل الخطيب عن الأهلي..رجاء خاص من لاعبي المنتخب لـ شوقي غريب.. تصريحات صادمة لـ عماد متعب

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:31 ص
ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد" على مدار فجر، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

-مرتضى منصور: لن أخوض السوبر الإفريقي في قطر مهما كانت العقوبات

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه لن يخوض مباراة السوبر الإفريقي في قطر، مؤكدًا أنه مستعد لخوض هذه المباراة في تونس.

-شوبير يكشف إمكانية رحيل الخطيب عن رئاسة الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلى والمنتخب السابق عن إمكانية رحيل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن رئاسة المارد الأحمر بسبب ظروفه الصحية .

-محمد محمود يعلن موعد عودته للملاعب.. ويكشف عن رسالة فايلر

كشف محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن آخر مستجدات حالته الصحية بعد قيامه بإجراء عملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة خلال الفترة الماضية.

-طبيب المنتخب التونسي يكشف مدة غياب فرجاني ساسي عن الزمالك عقب الإصابة

كشف سهيل الشمالي طبيب المنتخب التونسي عن تفاصيل إصابة فرجاني ساسي نجم المنتخب التونسي وفريق الزمالك خلال مباراة المنتخب في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

-لـ مصلحة الفراعنة.. عماد متعب يكشف سر رفضه تولى منصب مدير المنتخب

كشف عماد متعب نجم الأهلي والمنتخب السابق عن سر رفضه لـ تولى منصب مدير المنتخب عقب تولى حسام البدري قيادة المنتخب الأول لكرة القدم.

-عماد متعب يكشف تفاصيل لقائه مع رئيس الزمالك في لندن

كشف عماد متعب نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل لقائه بـ ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق في لندن خلال فترة لعبه لـ الأهلي.

-شوبير يكشف مفاجأة بشأن حديثه مع شوقي غريب حول نجله

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن موقفه عقب علمه بـ خبر استبعاد نجله مصطفي من قائمة المنتخب الأولمبي لبطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 عاما.

-رجاء خاص من لاعبي المنتخب الأوليمبي لـ شوقي غريب

كشفت بعض التقارير التلفزيونية عن رجاء خاص توجه به نجوم المنتخب الاوليمبي لـ شوقي غريب المدير الفني للمنتخب عقب ضمان التأهل لـ أولمبياد طوكيو 2020.
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