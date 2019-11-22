ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعد تعيينها وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة.. رواد السوشيال ميديا يهنئون غادة والي .. شاهد

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:33 ص
غاده والي
غاده والي
Advertisements
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #غاده_والي بعد إعلان الأمم المتحدة، قرار السكرتير العام، أنطونيو جوتيريش، باختيار الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :اختيار ‎#الأمم_المتحدة ‎#غادة_والي لمنصب وكيل السكرتير العام .. مبروك لمصر هذا المنصب الرفيع ..مبروك لمصر وللمرأة المصرية ..المتفوقون يتقلدون مناصب دولية
مبروك للدكتورة  ‎#غادة_والى .

‏مبروك لمصر اولا هذا المنصب الرفيع، والذي استحقته معالي الوزيرة ‎#غادة_والي من خلال عملها في منصبها الوزاري وما قبله، وبشكل محدد تطوير أداء وزارة التضامن الاجتماعى وتفعيل شبكات الحماية والأمان الاجتماعي


‏ومن التعليقات أيضا، مبرووووووك للدكتوره غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي لاختيارها وكيل عام لسكرتير الامم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات ‎#غاده_والي

‏مبروك ل مصر و ‎#بنت_مصر 😍🇪🇬😘
‎#غادة_والي تترك منصبها في الحكومة بعد تعيينها في منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة

‏‎#غاده_والي مبروك ياغاليه والله مصر فرحانه بيكي .. بس امانه عليكي يا بنت والي متزعليش بتوع المعاشات والله دعواتهم مستجابه خلي بالك، دا معاشهم من خيرهم وتعبهم

‏بفرح اوي بأي إنجاز تحققه المرأة المصرية مهما كان اختلافي معها.. مبروك تولي الوزيرة ‎#غاده_والي وزيرة التضامن الاجتماعي منصب وكيل سكرتير عام الامم المتحدة 👏🌹..فخور بيك يا بنت بلدي 🎩🌟

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبرة وكفاءة.. الخارجية ترحب بتعيين غادة والي وكيلا للسكرتير العام للأمم المتحدة

لم يأت من فراغ .. 9 أسباب قادت غادة والي لتولي منصب وكيل السكرتير العام لـ الأمم المتحدة

وزيرة الغلابة.. غادة والي من 19 شارع المراغي بـ العجوزة إلى الأمم المتحدة

فخر مصر والعرب.. الأمم المتحدة تختار والي في ذكرى تنصيب غالي

غادة والي من 19 شارع المراغي بـ العجوزة إلى الأمم المتحدة .. 9 أسباب قادتها لتولي منصب وكيل السكرتير العام لـ الأمم المتحدة .. ومنحت جائزة أفضل وزارة في العالم من منظمة الصحة العالمية

أهم 13 معلومة عن مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.. بعد اختيار غادة والي

ترشيحاتنا

مصطفى محمد يقود هجوم المنتخب الأوليمبي أمام كوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا

أبويا لمس أجزاء حساسة من جسمى بعد وفاة أمي بشهر وأخويا اتحرش بيا .. تفاصيل حكاية فتاة الشروق

هل يجوز قراءة القرآن بشعر مكشوف ولبس خفيف؟.. الإفتاء ترد

وفاء عامر بعد الزفة المغربية: «يانهار اسود هقول ايه لجوزي».. فيديو

هل يجوز قتل القطط بالسم لكثرة الأذى ؟

استشاري بجامعة إمبريال بلندن: السكر من مسببات السرطان.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة عصرية.. شاهد فستان نيرمين الفقي في أحدث ظهور لها

حاول خنق أمه المريضة بالوسادة من أجل المال فكان هذا مصيره

بفستان مصنوع من الزجاجات البلاستيك.. درة تبهر متابعيها على انستجرام