بعد تعيينها وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة.. رواد السوشيال ميديا يهنئون غادة والي .. شاهد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #غاده_والي بعد إعلان الأمم المتحدة، قرار السكرتير العام، أنطونيو جوتيريش، باختيار الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :اختيار ‎#الأمم_المتحدة ‎#غادة_والي لمنصب وكيل السكرتير العام .. مبروك لمصر هذا المنصب الرفيع ..مبروك لمصر وللمرأة المصرية ..المتفوقون يتقلدون مناصب دولية

مبروك للدكتورة ‎#غادة_والى .



‏مبروك لمصر اولا هذا المنصب الرفيع، والذي استحقته معالي الوزيرة ‎#غادة_والي من خلال عملها في منصبها الوزاري وما قبله، وبشكل محدد تطوير أداء وزارة التضامن الاجتماعى وتفعيل شبكات الحماية والأمان الاجتماعي





‏ومن التعليقات أيضا، مبرووووووك للدكتوره غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي لاختيارها وكيل عام لسكرتير الامم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات ‎#غاده_والي



‏مبروك ل مصر و ‎#بنت_مصر 😍🇪🇬😘

‎#غادة_والي تترك منصبها في الحكومة بعد تعيينها في منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة



‏‎#غاده_والي مبروك ياغاليه والله مصر فرحانه بيكي .. بس امانه عليكي يا بنت والي متزعليش بتوع المعاشات والله دعواتهم مستجابه خلي بالك، دا معاشهم من خيرهم وتعبهم



‏بفرح اوي بأي إنجاز تحققه المرأة المصرية مهما كان اختلافي معها.. مبروك تولي الوزيرة ‎#غاده_والي وزيرة التضامن الاجتماعي منصب وكيل سكرتير عام الامم المتحدة 👏🌹..فخور بيك يا بنت بلدي 🎩🌟



