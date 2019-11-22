أهم الأخبار | غادة والي أول الراحلين عن الحكومة .. وفاة سوزان مبارك خبر كاذب ومجرد شائعة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:
غادة والي أول الراحلين.. مصادر: تعديل وزاري خلال أيام
أكدت مصادر حكومية أن مجلس الوزراء اقترب من انتهاء المشاورات مع عدد من المرشحين لتولي حقائب وزارية في التعديل الوزاري الجديد لافتا أن التعديل سوف يتم إجراؤه الأسبوع المقبل.
شوبير يكشف إمكانية رحيل الخطيب عن رئاسة الأهلي
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلى والمنتخب السابق عن إمكانية رحيل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن رئاسة المارد الأحمر بسبب ظروفه الصحية .
وفاة سوزان مبارك .. خبر كاذب ومجرد شائعة
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر"، أنباء تفيد بوفاة سوزان مبارك قرينة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك مساء اليوم.
تفاصيل دليل أعدته التعليم لإخلاء المدارس وقت الكوارث والطوارئ
أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدليل الارشادي لإعداد خطط الطوارئ والاخلاء في الكوارث والأحداث الطارئة بالمدارس المصرية.
عضتها حتى الموت.. حبس ربة منزل عذبت طفلة زوجها ببولاق الدكرور
أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل طفلة زوجها بعد تعذيبها حتى الموت.
أغلى مهر.. عريس سعودي يقدم مليون ريال للزواج من مغربية ومبلغا لطليقها
أصبح والد فتاة مغربية من مليونيرات المغرب بعدما تقدم لخطبتها رجل سعودي وضع تحت قدميها مبلغًا من المال وقدره مليون ريال سعودي أي ما يعادل 2 ونصف مليون درهم مغربي وهو ما أثار صدمة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي.
سعد لمجرد ونيكول سابا وشريف مدكور يقدمون التعازي لـ فيفي عبده في وفاة شقيقتها
توفيت منذ قليل الحاجة سعاد الشقيقة الكبرى للنجمة فيفى عبده، داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، وذلك بعد صراع قصير مع مرض السرطان استمر لمدة شهرين.
غادة والي أول الراحلين.. مصادر: تعديل وزاري خلال أيام
أكدت مصادر حكومية أن مجلس الوزراء اقترب من انتهاء المشاورات مع عدد من المرشحين لتولي حقائب وزارية في التعديل الوزاري الجديد لافتا أن التعديل سوف يتم إجراؤه الأسبوع المقبل.
شوبير يكشف إمكانية رحيل الخطيب عن رئاسة الأهلي
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلى والمنتخب السابق عن إمكانية رحيل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن رئاسة المارد الأحمر بسبب ظروفه الصحية .
وفاة سوزان مبارك .. خبر كاذب ومجرد شائعة
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر"، أنباء تفيد بوفاة سوزان مبارك قرينة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك مساء اليوم.
تفاصيل دليل أعدته التعليم لإخلاء المدارس وقت الكوارث والطوارئ
أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدليل الارشادي لإعداد خطط الطوارئ والاخلاء في الكوارث والأحداث الطارئة بالمدارس المصرية.
عضتها حتى الموت.. حبس ربة منزل عذبت طفلة زوجها ببولاق الدكرور
أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل طفلة زوجها بعد تعذيبها حتى الموت.
أغلى مهر.. عريس سعودي يقدم مليون ريال للزواج من مغربية ومبلغا لطليقها
أصبح والد فتاة مغربية من مليونيرات المغرب بعدما تقدم لخطبتها رجل سعودي وضع تحت قدميها مبلغًا من المال وقدره مليون ريال سعودي أي ما يعادل 2 ونصف مليون درهم مغربي وهو ما أثار صدمة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي.
سعد لمجرد ونيكول سابا وشريف مدكور يقدمون التعازي لـ فيفي عبده في وفاة شقيقتها
توفيت منذ قليل الحاجة سعاد الشقيقة الكبرى للنجمة فيفى عبده، داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، وذلك بعد صراع قصير مع مرض السرطان استمر لمدة شهرين.