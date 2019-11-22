وزير الخارجية الأمريكي يبحث هاتفيا مع نظيرته الكورية الجنوبية التعاون بمنطقة المحيط الهادئ

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو هاتفيا مع نظيرته الكورية الجنوبية كانج كيونج هوا، التعاون في منطقة الدول المطلة على المحيط الهادئ من الجانب الهندي.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس - في تصريح صحفي اليوم /الجمعة/ - إن الوزيرين ركزا خلال الاتصال الحفاظ على التنسيق الوثيق فيما بينهما، كما أكدا مجددا أهمية دعم العلاقات فيما بين كوريا الجنوبية واليابان.



وأضافت أن الوزيرين أشادا بما يتمتع به التحالف الأمريكي الكوري الجنوبي من قوة مستمرة ، وكرر الجانبان على التزامهما بأن التعاون في منطقة المحيط الهادئ الهندية يستند إلى ورقة الحقائق المشتركة بين البلدين والتي صدرت على هامش قمة شرق آسيا يوم 2 نوفمبر الجاري.