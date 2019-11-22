أهالي عزبة النخيل بالقاهرة يشكون من تراكم القمامة بالشوارع

أرسل القارئ صلاح عبدالله شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار القمامة في منطقة عزبة النخل بمحافظة القاهرة.





وقال عبد الله في شكواه: "نعانى نحن سكان عزبة النخل من انتشار القمامة بالمنطقة بسبب عدم إزالتها بصفة دورية مما تؤدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة بالمنطقة".





وناشد المسئولين ضرورة حل المشكلة ورفع القمامة رأفة بحال الأهالى قاطني المنطقة.



