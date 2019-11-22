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بين الناس

أهالي عزبة النخيل بالقاهرة يشكون من تراكم القمامة بالشوارع

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:52 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ صلاح عبدالله شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار القمامة في منطقة عزبة النخل بمحافظة القاهرة.

وقال عبد الله في شكواه: "نعانى نحن سكان عزبة النخل من انتشار القمامة بالمنطقة بسبب عدم إزالتها بصفة دورية مما تؤدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة بالمنطقة".

وناشد المسئولين ضرورة حل المشكلة ورفع القمامة رأفة بحال الأهالى قاطني المنطقة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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