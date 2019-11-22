تخلص من آلام العظام فورا ..تناول كوب من هذا الخليط يوميا

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة آلام العظام والمفاصل ،ولا فرق بين صغير وكبير ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء الذين يعانون من آلام العظام والمفاصل عليك بالحرص على تناول كوب من هذا الخليط يوميا للتخلص منها فورا أو تقليل بعض هذه الآلام .





أكد الدكتور "عبد الرحمن شمس " أخصائى التغذية العلاجية ، أن الكركم غني بمكون طبيعي يسمى الكركمين يقلل من التهاب وتيبس المفاصل ويساعد فى خسارة الوزن الزائد.



المكونات:

-1 الخيار

-1 جذر الطازج الكركم

-قطرات قليلة من مستخلص الفانيليا



طريقة التحضير :

قطع الخيار إلى قطع دون إزالة قشورها.

أضف جذر الكركم إليها.

إضافة المكونات إلى عصارة ومزيج.

أضف الماء إذا لزم الأمر.

أضف مستخلص الفانيلا وشربه.



كما قال " أخصائى التغذية " إنه يستحسن شرب هذا العصير على الأقل مرتين في اليوم لتخفيف سريع من آلام التهاب المفاصل، إذا كان التهاب المفاصل بسبب السمنة، فإن فقدان الوزن مع تناول هذا العصير سيساعدك على التخلص من آلام التهاب المفاصل مع ممارسة الرياضة في روتينك اليومي سوف تبقي العضلات والمفاصل في صحة جيدة واتباع نظام غذائي صحي ومعدل تناول منتظم للأطعمة المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة.