نجاح أول تجربة للانتخابات إلكترونيا لاختيار برلمان الطلائع بالعريش

نجحت أول تجربة لانتخابات برلمان الطلائع الكترونيا بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لبرلمان الطلائع، والتي أجريت بالقاعة الرئيسية بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، بمشاركة مركز شباب مدينة العريش ومركز شباب السلام ومركز شباب 6 أكتوبر ،تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وبحضور ومتابعة المستشار العسكرى لمحافظة شمال سيناء العقيد الحسن فوزى، وايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام المديرية .



أجريت الانتخابات تحت إشراف دينا فؤاد وكيل وزارة للتعليم المدني والبرلمان ،ونيلي زين العابدين مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني، وراندا البيطار مدير عام برلمان الطلائع.



أسفرت النتائج عن فوز مركز شباب العريش بـ9 مناصب و، مركز شباب 6 أكتوبر بـ 8 مناصب ومركز شباب السلام ب 6 مناصب، حيت فاز الطليع احمد سيد بكري، عضو مركز شباب مدينة العريش بشمال سيناء برئاسة برلمان الطلائع ،محمد عرفات محمود مركز شباب 6اكتوبر وكيل اول و فادي يحي سليمان مركز شباب السلام ووكيل ثان .



بينما فاز رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي أمين إبراهيم توفيق مركز شباب 6 اكتوبر

-فرح زايد عيد بشير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية من مركز شباب العريش.

-محمد عبد الشافى فتحي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ،مركز 6اكتوبر .

- عبدالرحمن محمد رزق رئيس لجنة العلاقات الخارجية ..مركز شباب السلام.

-محمد عصام رشاد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف.. مركز شباب السلام.

- زياد وائل محمد سليم رئيس لجنة الزراعة والرى ..مركز شباب السلام.

- امين محمد محمد امين رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي ..مركز شباب مدينة العريش.

-ابراهيم السيد محمد رئيس لجنة الشباب والرياضة .. مركز شباب السلام.

-حور محمد على احمد رئيس لجنة الشئون العربية .. مركز شباب مدينة العريش.

-عبدالله جمال حسن رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار .. مركز شباب 6اكتوبر.

-كريم محمد حسين عرفات رئيس لجنة الصناعة والطاقة ،مركز شباب 6 اكتوبر.

-مريم ايهاب احمد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي..مركز شباب 6 اكتوبر.

-اكرم ايمن محمد رئيس لجنة القوى العاملة مركز شباب السلام.

-احمد محمد علي احمد رئيس لجنة الشئون الصحية، مركز شباب مدينة العريش.

-بلال مدحت توفيق رئيس لجنة الإتصالات والتكنولوجيا.. مركز شباب 6 اكتوبر.

-محمد سامح غانم رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مركز شباب 6 اكتوبر.

-اروى احمد إبراهيم رئيس لجنة النقل والمواصلات، مركز شباب مدينة العريش.

-مهند جهاد مصطفى مقرر الجلسة ..مركز شباب مدينة العريش.

-مريم طارق مصطفى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى مركز شباب مدينة العريش.

-جودى اهداء محمد رئيس لجنة الإدارة المحلية ،مركز شباب مدينة العريش.



ويعد الطليع "احمد سيد البكري" عضو مركز شباب مدينة العريش، وكابتن فريق الناشئين بكره السلة عضو فعال في المركز في مختلف الانشطة.



فيما أكد الطليع أحمد رئيس البرلمان، أن البرلمان يهدف إلى تعريف الشباب بمشاكل مجتمعهم، ولكي يشارك الشباب في الحياة العامة والسياسية ومجالات العمل التطوعي ويكون لهم دور داخل مؤسسات المجتمع المدني، كما تعتبر جلسات اللجان والبرلمان مجال للتدريب والتثقيف الي جانب المحاكاة وتمثيل الأدوار وذلك عند المشاركة بفاعلية في برلمان الشباب.



واكد أن البرلمان يعتبر آلية من آليات العمل التطوعي للعمل مع الشباب واستكمالا لبرلمان الطلائع بعد بلوغ سن 18 سنة

وأن البرلمان ينفذ خطة تتضمن مناقشة الموضوعات الرئيسية التي تهم الطلاءع في مجال الصحة والتعليم ورعاية الشباب والبنة الأساسية والخدمات ، وذلك للمشاركة في وضع الحلول وعرضها على الجهات المعنية ،



هذا الي جانب التوعية بقضايا الساعة التي تدور على الساحة للتعريف بها والتوعية بتبني الأفكار الإيجابية التي تدعم سياسة الدولة نحو تحقيق التنمية وتبوء مصر مكانة دولية على المستوى الخارجي تحت قيادة الرئيس السيسي رئيس الجمهورية الذي تحقق في عهده مزيد من المشروعات التي تحقق طموحات الشباب في المستقبل .



ولفت إلي أن اللجان النوعية تستولي متابعة الموضوعات الرئيسية ومناقشتها مع أعضاء اللجان لعرضها علي أعضاء البرلمان في جلسته العامة والتي تعقد شهريا ليصدر بها توصيات ومتابعتها مع الجهات المعنية خاصة مديريات الشباب والرياضة والإعلام والتربية والتعليم والثقافة والاوقاف والأزهر الشريف ومجالس المدن المعنية .