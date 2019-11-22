أمريكا: كوريا الشمالية لا تظهر "رغبة صادقة" في مواصلة المحادثات النووية

صرحت السفيرة الأمريكية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية جاكي ولكوت، بأن كوريا الشمالية لا تبدي "رغبة صادقة" في مواصلة المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة على الرغم من الجهود التي تبذلها واشنطن لاستئناف محادثات على مستوى العمل.



ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، عن تصريحات ولكوت خلال اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، قولها إن الشمال فشل في اتخاذ خطوات مهمة وملموسة نحو القضاء على أسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ البالستية.

وأضافت أنه "على الرغم من محاولاتنا لإعادة المفاوضات على مستوى العمل، فإن كوريا الشمالية لم تبد رغبة صادقة في مواصلة هذه المفاوضات".



وحثت جميع الدول على مضاعفة الجهود لتنفيذ عقوبات الأمم المتحدة بالكامل واتخاذ إجراءات لمنع التهرب من العقوبات.

وقالت "على الرغم من أننا على استعداد لإجراء مفاوضات بناءة مع كوريا الشمالية، لا يمكن أن يكون هناك تردد في مطالبتنا الجماعية بضرورة امتثال كوريا الشمالية بالكامل لالتزاماتها وتعهداتها الدولية".