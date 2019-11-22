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رياضة

جنوب إفريقيا تواجه غانا اليوم لحجز البطاقة الثالثة لأولمبياد طوكيو 2020

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:48 ص
منتخب جنوب إفريقيا
منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي
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أ ش أ
يلتقي على ملعب استاد القاهرة في الرابعة عصر اليوم (الجمعة) منتخبا غانا وجنوب إفريقيا ، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة، المقامة حاليا في مصر، وتحديد صاحب البطاقة الثالثة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بعد حسم أول بطاقتين لمنتخبي مصر وكوت ديفوار.

وخسر منتخب جنوب أفريقيا في مباراة نصف نهائي البطولة أمام منتخب مصر بثلاثية نظيفة ، في حين خسر منتخب غانا بضربات الترجيح أمام كوت ديفوار بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2.

وتستضيف مصر بطولة إفريقيا تحت 23 عاما، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات، وتتأهل للدورة الأولمبية المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.
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