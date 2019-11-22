طريقة عمل لحمة بغموس الزبدة بمذاق لا يقاوم

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة تحضير لحمة بغموس الزبدة بمذاق لا يقاوم وطريقة مغذية.





مقادير لحمة بغموس الزبدة :





لحمة ستيك شرائح

1 كوب زبدة مذابة

عصير نصف ليمونة

2 فص ثوم مفروم

1 عود كرات

2 ملعقة كبيرة مستردة ديجون

1 ملعقة كبيرة فجل

فلفل أخضر مفروم

ملح وفلفل بابريكا

بقدونس

ثوم معمر مفروم

زعتر





طريقة تحضير لحمة بغموس الزبدة :





* تخلط البابريكا مع عصير الليمون والفلفل والثوم





* تضاف اللحمة في التتبيلة





* تسوى اللحمة على الجريل بمكعب من الزبدة



