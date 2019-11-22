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مرأة

طريقة عمل لحمة بغموس الزبدة بمذاق لا يقاوم

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:55 ص
طريقة عمل لحمة بغموس
طريقة عمل لحمة بغموس الزبدة بمذاق لا يقاوم
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف أميرة شنب طريقة تحضير لحمة بغموس الزبدة بمذاق لا يقاوم وطريقة مغذية.

مقادير لحمة بغموس الزبدة :

لحمة ستيك شرائح
1 كوب زبدة مذابة 
عصير نصف ليمونة 
2 فص ثوم مفروم 
1 عود كرات 
2 ملعقة كبيرة مستردة ديجون 
1 ملعقة كبيرة فجل 
فلفل أخضر مفروم 
ملح وفلفل بابريكا 
بقدونس 
ثوم معمر مفروم 
زعتر 

طريقة تحضير لحمة بغموس الزبدة :

* تخلط البابريكا مع عصير الليمون والفلفل والثوم

* تضاف اللحمة في التتبيلة

* تسوى اللحمة على الجريل بمكعب من الزبدة

* في إناء على النار تضاف جميع المكونات المتبقية، ثم تضاف الزبدة والملح والفلفل، وبعد غلوة واحدة فقط ترفع من على النار.
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