طريقة عمل لحمة بغموس الزبدة بمذاق لا يقاوم

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة تحضير لحمة بغموس الزبدة بمذاق لا يقاوم وطريقة مغذية.
مقادير لحمة بغموس الزبدة :
لحمة ستيك شرائح
1 كوب زبدة مذابة
عصير نصف ليمونة
2 فص ثوم مفروم
1 عود كرات
2 ملعقة كبيرة مستردة ديجون
1 ملعقة كبيرة فجل
فلفل أخضر مفروم
ملح وفلفل بابريكا
بقدونس
ثوم معمر مفروم
زعتر
طريقة تحضير لحمة بغموس الزبدة :
* تخلط البابريكا مع عصير الليمون والفلفل والثوم
* تضاف اللحمة في التتبيلة
* تسوى اللحمة على الجريل بمكعب من الزبدة
* في إناء على النار تضاف جميع المكونات المتبقية، ثم تضاف الزبدة والملح والفلفل، وبعد غلوة واحدة فقط ترفع من على النار.