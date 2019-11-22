استطلاع رأي: 46% فقط من الأطفال الهنود يخضعون لاختبارات منتظمة للعين

كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "سيجنفاى" البحثية على 1000 طفل من الهنود و300 طبيب عيون في أكبر 10 مدن هندية، أن 68 % من الآباء الهنود يعتقدون أن نظر أبنائهم يمثل أولوية لهم ، في حين أن 46 % منهم فقط يختبرون عيون أطفالهم بانتظام.



وقال الباحثون الذين أجروا الاستطلاع: " نشهد زيادة مثيرة للقلق في عدد حالات قصر النظر المبلغ عنها في الأطفال دون سن 12 عامًا.. في المتوسط يتأثر 23-30 % من الأطفال في الهند بقصور البصر، وخاصةً الأطفال المقيمين في المناطق الحضرية.. فالتعرض الشديد للتلفزيون والهواتف المحمولة وشاشات الكمبيوتر والأجهزة الرقمية الأخرى يؤثر بشكل كبير على نظر الأطفال".



وأكدت"كولديب دول" أستاذ أمراض العيون في كلية الطب جامعة "نيودلهى": إن تلوث الهواء يمكن أن يسبب حكة مفرطة في العينين مما يؤدي إلى ضعف البصر، كما أن العوامل الوراثية سبب جذري للأطفال الذين يعانون من قصر النظر الذي يمكن أن يؤثر على أدائهم وتطورهم على المدى الطويل.



وحول الإضاءة الصناعية، أفادت عينة من الآباء الهنود الذين أجري عليهم الاستطلاع، بأن أطفالهم يقضون 14 ساعة على الأقل في منازلهم ويعتقد معظمهم أن الإضاءة لها تأثير مباشر على قدرة الطفل على التركيز.



وشدد الباحثون على أهمية اختيار أولياء الأمور للإضاءة المثالية لمنزلهم والتي يمكن أن تقلل من وهج أو وميض يمكن أن يؤدي إلى عدم الراحة والصداع.