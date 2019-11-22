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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم الجمعة 22-11-2019

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:58 ص
الأسماك
الأسماك
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قسم الاقتصاد
ننشر أسعار الأسماك بأصنافها المختلفة في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 22-11-2019.

وتراوح سعر كيلو سمك البلطي ما بين 24 إلى 26 جنيها للكيلو،وسمك البلطي نمرة "2" 22 جنيها، وكيلو سمك البلطي الأسواني 35 جنيها، وسمك الجمبري نمرة "3" 170 جنيها، وسجل كيلو سمك المرجان نحو 38 جنيها، وكيلو البرانيس الاسكندراني نحو 56 جنيها، سمك الدنيس سجل نحو 90 جنيها.

وسجل سعر سمك المكرونة خليجى نحو 28 جنيها، وكيلو سمك الجمبري الجامبو نحو 470 جنيها، وسمك الجمبرى المجمد نحو 165 جنيها.

وبلغ سعر كيلو سمك قشر البياض نحو 66 جنيها، وسمك البياض البلدي 50 جنيها، وسمك الثعابين 170 جنيها، وسمك القراميط 20 جنيها، وسمك البوري "1" بـ40 جنيها، وسمك البورى "2" بـ 32 جنيها.

وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيها، وسمك المكرونة السويسي 66 جنيها، وسمك الكابوريا بـ 140 جنيها، وسمك السبيط 90 جنيها، وسمك موسى 65 جنيها، وسمك الجمبري 350 جنيها.
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