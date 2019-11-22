طريقة التعاقد مع خدمة الإنترنت الجديدة التى لا تنقطع.. فيديو

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية إن مصر ستمتلك خلال الساعات المقبلة شبكتين اتصالات هما: الشبكة الأرضية، والشبكة الفضائية، وذلك بعد إطلاق القمر الصناعى طيبة 1.



وأضاف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن القمر الصناعى طيبة 1 سيأمن الإتاحة المكانية، و الزمنية، فكل المصريين سيستقبلون الخدمة التليفونية بدون مشكلات.



وأشار الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إلى أن، خدمات القمر الصناعى طيبة 1 سيكون بنظام التعاقد،و هناك شركة سيتم التعاقد معها بعد إطلاق القمر اليوم، معلقًا : " لن يعانى أى مواطن من مشكلات الاتصالات فى الفترة المقبلة".



وأوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن، جملة السيستم واقع سواء فى البنوك أو المستشفيات أو فى أى مكان ستنتهي.



وكشف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن جميع المؤسسات الحكومية ستتجه للتحول الرقمي، من خلال التعامل بالشبكات الجديدة.

