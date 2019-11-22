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اقتصاد

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 22-11-2019

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:29 ص
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، فى مستهل تعاملات اليوم الجمعة 22-11-2019 بسوق العبور.

وسجلت الطماطم سعر يتراوح بين 2 جنيه و4 جنيهات وتراوحت البطاطس بين 3 جنيهات و5.25 جنيه ، البصل بين 2.5 و4.5 جنيه.

وتراوحت الكوسة بين 4 و5 جنيهات ، والفاصوليا بين 5 و7 جنيهات ، الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات ، الملوخية بين 2 و3 جنيهات، الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة فيتراوح سعر البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه ، البرتقال أبو سرة 2 جنيه و5 جنيهات ، البرتقال السكري بين 2.25 و4.25 جنيه ،الجوافة بين 2 جنيه و5 جنيهات ،الرمان بين 2 جنيه و6 جنيهات.

وسجل الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.
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