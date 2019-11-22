الادعاء الإسرائيلي يتهم نتنياهو بالفساد .. وبيلوسي تؤكد وجود أدلة على استغلال ترامب لمنصبه.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم توجيه سلطات الادعاء الإسرائيلية اتهامات رسمية بالفساد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتابعت استمرار الاحتجاجات والمواجهات بين المتظاهرين والشرطة في العراق، كما اهتمت بتأكيد رئيسة مجلس النواب الأمريكي وجود أدلة على أن الرئيس دونالد ترامب استغل منصبه لتحقيق مصالح شخصية.



في الشأن الإقليمي، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت قرر الخميس توجيه لائحة اتهام إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا. وجاء في بيان لوزارة العدل «أن المدعي العام قرر تقديم لائحة اتهام في ثلاث قضايا عن جرائم الرشوة والاحتيال وإساءة الائتمان وذلك أثناء توليه منصب رئيس الوزراء».



وقالت صحيفة "الخليج" إن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط رحب بالإجماع الدولي الرافض للاستيطان الإسرائيلي، الذي ظهر خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت، أمس الأول الأربعاء، وأكدت فيه دول المجلس، باستثناء أمريكا، أن الاستيطان يُمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي. وأثنى أبو الغيط على البيان المشترك، الذي تلته مندوبة بريطانيا باسم الدول الأوروبية الأعضاء في المجلس، وأكدت خلاله الموقف الثابت حيال النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛ حيث يعد نشاطًا خارجًا على القانون، ومنافيًا للشرعية الدولية.



وأبرزت صحيفة "الاتحاد" استمرار المظاهرات العراقية الاحتجاجية والاعتصامات والإضراب عن الدوام في بغداد وتسع محافظات جنوبي البلاد للمطالبة بإصلاح العملية السياسية، فيما جددت قوات الأمن محاولاتها الفاشلة لإخماد الاحتجاجات، وهو ما أدى إلى غليان في الشارع العراقي، مع وقوع 7 قتلى وعشرات الجرحى أمس بعد فترة من الهدوء النسبي. وانتشرت القوات الأمنية، أمس، حول المدارس للتضييق على المعلمين، ومنع الطلبة من التظاهر وهو ما نددت به وزارة التربية العراقية. ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه عمليات اختفاء الناشطين في المظاهرات ببغداد والمحافظات.



ونقلت صحيفة "البيان" عن مجلس وزراء العدل العرب دعوته الدول العربية إلى تكثيف التعاون الثنائي والجماعي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتفعيل أحكام المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بشأن تبادل المعلومات والخبرات، وطالب بالعمل على وضع تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الأموال المغسولة أو الموجهة لتمويل الإرهاب بالسرعة اللازمة.



وبحسب موقع "24" الإخباري، أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، تقدم قواته في عدة محاور بجنوب وغرب العاصمة الليبية طرابلس، مشيرًا إلى سقوط قتلى في صفوف قوات حكومة الوفاق وغنم عدد من الأسلحة.



دوليًا، ذكرت صحيفة "الوطن" أن صحيفة كورية جنوبية كشفت أن الولايات المتحدة تدرس خفضًا كبيرًا لقواتها في كوريا الجنوبية إذا لم تساهم سيؤول بشكل أكبر في تكلفة عملية النشر. ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي في واشنطن مطلع على المفاوضات قوله "حسب فهمي، فإن الولايات المتحدة تستعد لسحب لواء واحد في حال مضت المفاوضات مع كوريا الجنوبية على نحو لا يريده الرئيس ترامب".



وقالت "الخليج" إن حزب العمال البريطاني أصدر «بيان أمل» للتغيير الجذري بشأن الانتخابات العامة التي تُجرى الشهر المقبل. ووعد بتغيير اجتماعي يشمل تأميم قطاعات رئيسية وإجراء استفتاء ثانٍ على بريكست. ووصف زعيم الحزب جيرمي كوربن البرنامج بأنه «الخطة الأكثر جذرية وطموحًا لتغيير بلدنا يتم طرحها منذ عقود»، و«فرصة لا تتكرر للتغيير الحقيقي».



ونقلت "الاتحاد" عن رئيسة مجلس النواب الأمريكي تأكيدها أن هناك أدلة واضحة على أن الرئيس دونالد ترامب استغل منصبه من أجل تحقيق مكاسب شخصية. وأكدت بيلوسي، التي تحدثت في مؤتمر صحفي أسبوعي، مجددًا على أن الأمر يرجع للجنة المخابرات في مجلس النواب في تحديد كيفية المضي قدمًا في التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون.



وبحسب موقع "24"، أكد الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الجمعة، أن بلاده ترغب بالتوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي مع الولايات المتحدة لكنها "لا تخشى" المواجهة إذا اندلعت أي حرب تجارية. وقال شي لمسئولين أمريكيين سابقين وغيرهم من كبار الشخصيات الأجنبية في بكين، "سنخوض المواجهة عند الضرورة لكننا نعمل بشكل نشط من أجل عدم اندلاع حرب تجارية"، مضيفًا "نريد العمل باتجاه اتفاق مرحلة أولى قائم على الاحترام المتبادل والمساواة".