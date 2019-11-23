دون المساس بأسعار المنتجات.. برلماني يطالب برفع سعر توريد محصول قصب السكر

طالب النائب صبرى يوسف، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بضرورة رفع سعر التوريد لمحصول القصب بعد أن أصبحت غير مجزية في ظل أرتفاع تكاليف الزراعة من الرى والجمع والنقل والعمالة.



وقال "يوسف"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن زراعة القصب يجب الإهتمام بها نظر إلي أنها من الزراعة الإستراتيجية و لها الكثير من الإستخدامات نتيجة مشتقاته مثل السكر والعسل والخشب وغيرها.



وأكد عضو لجنة الزراعة و الري بالبرلمان، ضرورة زيادة سعر التوريد ولكن في حدود عدم المساس بأسعار المنتجات داخل الأسواق لكي يتم المعادلة بين حقوق الفلاح مع النظر الي حقوق المستهلكين.



يأتى ذلك بعد أن ناشد النائب خالد عبدالمنعم مجاهد، عضو مجلس النواب عن دائرة إسنا بالأقصر، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لزيادة سعر توريد محصول قصب السكر إلى 1000 جنيه على الأقل بدلًا من 720 جنيهًا للطن الواحد.



وقال "مجاهد"، في مذكرة لمجلس الوزراء أمس، إن السعر الحالي "ظالم" ولا يكفي تكلفة زراعة ورعاية المحصول طوال العام، في ظل ارتفاع تكاليف الأسمدة الزراعية وتكاليف الري، فضلًا عن زيادة تكاليف أجرة الجمع والنقل.



وأكد "نائب إسنا" على أن المزارعين في الصعيد يرون أن زراعة محصول القصب في ظل تكلفته العالية، أصبح عبئًا على المزارع، باعتباره محصولًا غير مربح مقارنةً بباقي المحاصيل الأخرى، التي لا تحتاج إلى تكلفة عالية، ويجني من ورائها الفلاح هامش ربح كبيرا، يسدد منه التزاماته ومصاريفه ويعينه بالباقي على أعباء الحياة وتدابير المعيشة.



وأشار إلى أن جموع الفلاحين يناشدون رئيس مجلس الوزراء، الوقوف في صفهم، وإنصافهم واتخاذ قرار بزيادة سعر توريد قصب السكر، على أن تراعى هذه الزيادة ارتفاع تكاليف مستلزمات الزراعة، والإنتاج، والعمالة، وتحقيق معادلة عادلة للتكلفة النهائية حتى لا يضار الفلاح.