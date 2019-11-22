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رياضة

باريس سان جيرمان يواجه ليل بالدوري الفرنسي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:57 ص
فريق باريس سان جيرمان
فريق باريس سان جيرمان
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محمد السعيد
يستضيف فريق باريس سان جيرمان نظيره ليل ، اليوم الجمعة، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الـ 14، من مسابقة الدوري الفرنسي.

ويسعى باريس سان جيرمان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري الفرنسي، بينما يطمح ليل في خطف الثلاث نقاط للدخول في المربع الذهبي.

ويستعيد باريس سان جيرمان لخدمات نجمه الأول نيمار دا سيلفا في مباراة اليوم، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته مع منتخب البرازيل أمام نيجيريا، وديا، الشهر الماضي.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة؟، بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه مارسيليا صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد ليل في المركز الخامس بـ 19 نقطة.
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