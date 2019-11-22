إصابة 3 أشخاص في تصادم ملاكي ودراجة بخارية بسوهاج

استقبل مستشفي سوهاج الجامعي، ٣ أشخاص مصابين بكسور وكدمات متفرقة، إثر تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية بنجع علي الخفير دائرة مركز إخميم.



تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة أخميم بوقوع حادث تصادم ومصابين بناحية نجع علي الخفير، انتقل الي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين أنه أثناء سير سياره ملاكي سوهاج قيادة "ع. ف. م" ٣٦ عاما سائق ويقيم بناحية الصوامعه شرق إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالدراجة البخارية رقم محدد سوهاج قيادة "ح. ا. ع" ٣٧ عاما مدرس ويقيم بذات الناحية.



نتج عن الحادث إصابة كل من قائد الدراجة البخارية بكدمة بالساق اليسري، "عباده. ا.م" ٥٩ عاما وكيل مدرسة بكسر بالساق اليمنى، "ياسين. ح. ا" ٧ سنوات بجرح أعلي الحاجب الأيسر " مستقلي الدراجة البخارية.



تم رفع آثار الحادث والتحفظ علي المركبتين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





