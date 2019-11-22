مظاهرات مؤيدة ومعارضة للرئيس الفنزويلي في العاصمة كاراكاس

تظاهر المئات من طلاب الجامعات في العاصمة الفنزويلية (كاراكاس)، دعما للرئيس نيكولاس مادورو الذي يواجه موجة من الاحتجاجات الدامية المطالبة باستقالته من منصبه كرئيس للبلاد.



وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة، أن هذه المسيرة تأتي ردا على أخرى مماثلة نظمها طلاب موالون للمعارضة للمطالبة بضرورة إنهاء حكم مادورو، كما دعت المسيرة الجيش الفنزويلي إلى التخلي عن دوره والانضمام إلى التظاهرات لإنهاء الازمة الاقتصادية والسياسية في البلاد.



وتأتي هذه التظاهرات عقب خروج مئات الآلاف من الفنزويليين داعما للرئيس مادورو أمس بالقرب من الحدود مع كولومبيا.