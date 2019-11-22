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حوادث

شهداء لقمة العيش.. انتشال ثاني جثمان من 3 مفقودين فى مصرف المنصورة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:00 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالدقهلية -صباح اليوم من انتشال جثمان الشاب الثانى من الثلاثه المفقودين في مياه مصرف المنصورة المستجد  بقرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة الملقبين بشهداء «لقمة العيش»وذلك إثر انقلاب تروسيكل بهم  فيما زال البحث جاريا عن الشاب الثالث فى المياه.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة، بانقلاب تروسيكل في مياه مصرف المنصورة المستجد بالجهة المقابله لقرية منية سندوب التابعه لمركز المنصورة ويقل 5 من الشباب عمال بناء أثناء ذهابهم للعمل .

وانتقل ضباط المباحث وقيادات مديرية الأمن و سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري إلي مكان البلاغ وتبين تمكن اثنان من الشباب من القفز من التروسيكل قبل السقوط فى الماء وهم كلا من محمد المتولى يوسف خليل، 40 عاما واصيب بآلام بالظهر واشتباه كسر بالساق اليسرى وعبد الحميد أحمد توفيق، 22 عاما و أصيب بجرح قطعى بالجبهة 5سم وسحجات بالجسم.

فيما كثفت قوات الإنقاذ النهرى من جهودها للبحث عن 3 شباب اخرين مفقودين فى المياه وهم  " أحمد حسن خليل وعمرو الباز والسيد عطيه الفداوى" ومقيمين قرية منية سندوب وتمكنت من انتشال جثمان كل من الأول والثانى فيما زال البحث جارى عن الثالث .

فيما أصيب أحد رجال الإنقاذ النهرى أثناء إنقاذه أحد أهالى القرية الذى سقط فى المياه أثناء متابعة عمليات الإنقاذ وتم نقله للمستشفى  لتلقى العلاج  وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة.
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