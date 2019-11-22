دورتموند يسعى لمصالحة جماهيره على حساب بادريورن بالدوري الألماني

يستضيف فريق بروسيا دورتموند نظيره بادريورن، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة والنصف مساء، على ملعب سيجنال ايدونا بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري الألماني.



ويسعى فريق بروسيا دورتموند لمصالحة جماهيره بالفوز على بادريورن، بعد الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونخ برباعية نظيفة، في الجولة الماضية.



على الجانب الآخر يطمح بادريورن في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أسود الفيستفيال، للخروج من دوامة النتائج السلبية التي يقدمها هذا الموسم.



ويحتل فريق بروسيا دورتموند المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 19 نقطة.



بينما يتواجد فريق بادريورن في المركز الأخير بـ 4 نقاط