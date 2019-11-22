الرئيس الإقليمى للأولمبياد الخاص يهنئ مصر بفوزها ببطاقتين للفوربول

عبر المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمى للأولمبياد الخاص الدولى عن سعادته البالغة بنجاح مصر فى تنظيم الكأس الإقليمى الأول للفولوربول بالتصفيات المؤهلة للألعاب العالمية الشتوية بالسويد 2021 بمشاركة 11 فريقا مثلوا 6 دول.



وقال إن سبب سعادته على إنها رياضة جديدة تدخل المنطقة لأول مرة مشيرا إلى أن اللجنة الفنية للرئاسة الإقليمية عندما وجدت أن عالمية السويد لا يوجد بها هوكي أرضي وهي الرياضة التى يشارك فيها عادة دول المنطقة كان التفكير السريع بادخل رياضة الفلور بول فى بطولة العالم التى نظمتها مصر .



وشدد على أن الرئاسة الإقليمية قد أقامت منذ شهرين بالقاهرة ومن خلال رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي لرياضة الفلوربول دورة تدريبية شارك فيها 11 دولة ن مما يعنى أن هذه الدول ستقوم بإدخال تلك الرياضة ضمن الرياضات الشتوية ، وجاءت تصفيات القاهرة لاختيار الأماكن الست التى تمثل المنطقة من بين 45 فريقا سوف يشاركون فى تلك الرياضة من بين الرياضات السبع التى سوف تشهدها ألعاب السويد.



وحرص الرئيس الإقليمى على تهنئة الدول العربية الأربع التى فازت ببطاقة التأهل مصر والمغرب والإمارات والسعودية لفوزهم ببطاقات التأهل فى رياضة الفلوربول.



ويضيف الرئيس الإقليمى وتم دعوة برامج المنطقة للاشتراك فى تلك الكأس حيث أن حصة المنطقة بطاقتان للذكور ومثلها للإناث وبطاقتان موحد أى الفريق الذى يضم لاعبين من ذوى الإعاقة الفكرية وأقرانهم لهم من غير المعاقين ، وأقيمت التصفيات على ثلاثة أيام تحت رعاية الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، وفازت كلا من مصر والمغرب ببطاقتين والإمارات ببطاقة والسعودية ببطاقة، ولم يحالف الحظ فرق الأردن والكويت، ولكن المهم أن هناك رياضة جماعية جديدة أضيفت للرياضات الجماعية الشتوية الخاص بالأولمبياد الخاص مما يعنى بأننا سوف نلاحظ من زيادة أعداد اللاعبين بالمنطقة ، حيث نسعى الى الوصول بهم الى ربع مليون لاعب ولاعبة بانتهاء عام 2020 .



فيما حرص المهندس هانى محمود وزير الاتصالات والتنمية الإدارية السابق رئيس الاولمبياد الخاص المصرى على تكريم وفود الدول العربية التى شاركت فى أول كأس اقليمى فى حفل الختام الذى اقيم بفندق إقامته ، وقام بتهنئه الدول التى حصلت على بطاقات التأهل ، وشد على يد الكويت والأردن اللتان لم يحالفهما الحظ للفوز بأى بطاقة ، مشيدا بالمستوى الفني الذي ظهرت عليه الفرق رغم أنها أول مرة تمارس هذه الرياضة ، ومؤكدا بحرص الاولمبياد الخاص المصرى على الاستعداد الجديد للمشاركة فى عالمية السويد 2021 حيث ستشارك مصر بفريقين للفلوربول بالاضافة الى الجرى على الجليد .