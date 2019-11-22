حق الشعب.. إزالة 71 حالة تعد على أراضى الدولة بـ نجع حمادى

قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، إنه تم إزالة ٧١ حالة تعد على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بقريتي الرحمانية والسلامية بمركز نجع حمادى، منها ٤ حالات تعد بالزراعة على أراضى املاك الدولة بإجمالي مساحة ٢ فدان و ١٦ قيراطا و ٦ حالات تعد بالمبانى على أملاك الرى بإجمالي مساحة ٧٧٩ م٢ و ١٢ حالة تعد بالمبانى على مساحة فدان واحد و ٢ قيراط من أراضى الإصلاح الزراعى و ٤٩ حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة فدان واحد و ٢١ قيراطا.



جاء ذلك خلال متابعته لأعمال حملة ازالة التعديات التى شنتها الوحدة المحلية لمركز نجع حمادى ضمن حملات الموجة ١٤ لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لاسترداد حق الشعب والحفاظ على حقوق الدولة و تأكيد هيبتها من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية.



وشدد الهجان، على الاستمرار فى إزالة جميع التعديات على الأراضى التى لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين والحالات التى لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجان المختصة بعد الفحص والمعاينة.



وأصدر الهجان، توجيهات لرؤساء الوحدات المحلية للمدن والقرى بضرورة التصدى بكل حسم لأى تعديات جديدة وردع المخالفين وتقديم كل التسهيلات للإسراع فى عمليات التقنين وتحصيل حق الدولة والشعب فى أراضيهم.

