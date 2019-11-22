القبض على سائق يدخن الشيشة أثناء القيادة

ألقت قوات الأمن الأردنية القبض على سائق إحدى السيارات بسبب تدخين الشيشة أثناء قيادته السيارة.



وذكرت صحيفة "السوسنة" الأردنية أن العاملين في الدوريات الخارجية في محافظة العقبة، جنوب الأردن، ضبطوا سائقا يدخن الشيشة أثناء القيادة.



ونقلت عن مصدر أمني قوله إن العاملين في الدوريات الخارجية ضبطوا السائق بالقرب من منطقة السلماني / طريق وادي عربة جنوب الأردن.



وأشار المصدر إلى أنه تم إجراء المقتضى القانوني بحق السائق وتحويله إلى الحاكم الإداري.



ودعا المصدر السائقين باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالسلامة العامة والسلامة المرورية على الطرق والالتزام بقانون السير أثناء قيادة المركبات.