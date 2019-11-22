ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التخطيط: التعليم أحد الركائز الرئيسة للنهوض بالدول ورفع المستوى المعيشي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:12 ص
اجتماع مجلس إدارة
اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم
Advertisements
آية الجارحي
شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري باجتماع مجلس إدارة صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم المنعقد لمتابعة المراحل النهائية لإطلاق الصندوق بحضور محمود منتصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي ورئيس مجلس إدارة الصندوق.

وتضمن الاجتماع استعراض الرؤية الاستراتيجية للصندوق والخطة الترويجية له وكذا المقترحات الخاصة بأوجه صرف عوائد الصندوق.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق في النهوض بالمنظومة التعليمية مشيرة إلى أن التعليم هو أحد الركائز الرئيسة للنهوض بالدول ورفع المستوى المعيشي للمواطن.

وقالت هالة السعيد إن التعليم الجيد من شأنه المساهمة في الحراك الاجتماعي وانتقال الأفراد لطبقات أعلى.

ولفتت وزيرة التخطيط إلي أهمية التعليم الفني للمجتمع ودوره في إعداد وتخريج طلاب قادرين على مسايرة التطور العلمي والتكنولوجي لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي إلى جانب تصدير عمالة مؤهلة للعمل بالدول الأخرى نظرًا لما يتمتع به العامل المصري من قدرات وإمكانيات.

وأوضحت هالة السعيد أن رؤية مصر 2030 تقوم بشكل أساسي على المشاركة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى، موضحة أن مبادرة إطلاق صندوق للتعليم تعد بداية وخطوة جيدة نحو تطوير العملية التعليمية.

وفي السياق ذاته أشارت وزيرة التخطيط إلي أهمية الشراكة بين القطاع الخاص بمختلف توجهاته صناعي، وزراعي، وسياحي، وخدمي في تطوير إمكانات العامل المصري ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

وتابعت وزيرة التخطيط، أن الهدف من إنشاء صندوق التعليم يتمثل في إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم والعمل على دعم الطلاب، بالإضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التخطيط: دراسة مقترحات وتحديد مستويات الحد الأدنى للأجور فى ديسمبر

قبل يوليو.. النواب يعتزم زيادة الحد الأدنى لـ أجور القطاعين العام والخاص

برلماني: وضع حد أدنى لاجور القطاع الخاص قريبا

الحكومة: دراسة مقترحات وتحديد مستويات الحد الأدنى للأجور.. ولجنة برلمانية: مشروع قانون لإقراره قريبا

مدبولي يشهد مراسم توقيع اتفاقيتي تعاون بين صندوق مصر السيادي ووزارة قطاع الأعمال وبنك الاستثمار القومي..أيمن سليمان: الصندوق سيجرى دراسات استثمارية للأصول المتاحة وتكوين قاعدة بيانات

توقيع اتفاقيتين للتعاون الاستثماري لـ صندوق مصر السيادي

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة..شوبير يكشف إمكانية رحيل الخطيب عن الأهلي..رجاء خاص من لاعبي المنتخب لـ شوقي غريب.. تصريحات صادمة لـ عماد متعب

تشبه الأميرات ... شبيهة ياسمين صبري تثير الجدل فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

سيبوني في حالي بقى.. ريهام سعيد تنهار من البكاء .. فيديو

أول تعليق من فيفي عبده على وفاة شقيقتها.. شاهد

أغلى مهر.. عريس سعودي يقدم مليون ريال للزواج من مغربية ومبلغا لطليقها

أفضل دعاء يوم الجمعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاريخ في حارة ..الدرب الأصفر يضم عددا من البيوت الأثرية.. ويعد أجمل المتاحف العالمية المفتوحة للزائرين

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لـ فستان رانيا يوسف بمهرجان القاهرة السينمائى

بعد تصدرها تريند جوجل.. أجمل 30 صورة تبرز جمال رانيا يوسف