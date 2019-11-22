ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

دعمًا للاقتصاد القومي.. وزير المالية يوجه بمساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:27 ص
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية
Advertisements
محمد يحيي
وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتطوير برنامج الفاعل الاقتصادي بحيث تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من مزايا الإفراج بنظام «المسار الأخضر» لشركات «القائمة البيضاء»؛ بما يُسهم فى مساندة هذه الكيانات الاقتصادية وتعظيم قدراتها الإنتاجية؛ باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومى، ويتسق مع ما تبذله الدولة من جهود كبيرة وما تُوفره من تيسيرات لتحفيز هذا القطاع الحيوي.

أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أنه يجرى حاليًا تطوير برنامج الفاعل الاقتصادي، وفقًا لأحدث الخبرات العالمية بما يجذب المتعاملين مع الجمارك بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التسجيل؛ للاستفادة من مزايا الانضمام لشركات «القائمة البيضاء»، لافتًا إلى أن المنافذ والموانئ الجمركية بدأت تطبيق الإفراج بنظام «المسار الأخضر» للشركات المعتمدة حتى الآن التى يبلغ عددها ٧٥ شركة، كان قد تم اختيارها طبقًا للمعايير الدولية، على ضوء تحقيق معدل التزام جيد، وإمساك دفاتر محاسبية منتظمة.

أكد أن تطبيق الإفراج بنظام «المسار الأخضر» لشركات «القائمة البيضاء» المسجلة بالإدارة المركزية للفاعل الاقتصادي يستهدف المضي قدمًا فى تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، وخفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية؛ بما يُسهم فى تحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى «تسهيل التجارة عبر الحدود»، موضحًا أن نظام «المسار الأخضر» يعنى عدم فتح حاويات شركات «القائمة البيضاء» والإفراج عنها بما يُعرف بـ«السيل الجمركي» بحيث تكون الموانئ للعبور فقط وليس للتخزين.

شدد على أن جميع المواقع التنفيذية الجمركية ملتزمة تمامًا بالمسار الأخضر للإقرار الجمركي وفقًا لمعايير ونظم إدارة المخاطر لعملاء الفاعل الاقتصادي المعتمد، لافتًا إلى أن شركات «القائمة البيضاء» تتمتع بالفحص الظاهري من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مع الاحتفاظ بأولوية الدور.

أشار إلى أنه يتم حاليًا إجراء المعاينة الجمركية والفحص والمطابقة وسحب العينات إذا لزم الأمر للسلع الواردة أو المصدرة في وقت واحد، من خلال لجان فحص مشتركة تضم ممثلين من مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والجهات المعنية الأخرى، بالتنسيق مع هيئة الميناء المختصة والشركات الخازنة بكل منفذ، بحيث يتم فتح الحاوية مرة واحدة فقط، بما يُسهم فى تقليل تكلفة التخليص الجمركي، وتقليص زمن الإفراج، دون الإخلال بمقتضيات إحكام الرقابة الجمركية أو الاستيرادية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجمارك: إجراءات جديدة لتقليص زمن الإفراج وخفض أسعار السلع بالسوق المحلية

وزير المالية: اليوم بداية تطبيق الإفراج بنظام المسار الأخضر بالموانئ والمنافذ

وزير المالية: تطبيق الإفراج بنظام «المسار الأخضر» بالموانئ والمنافذ الجمركية.. اختيار ٧٥ شركة ملتزمة فى «القائمة البيضاء» وفقًا للمعايير الدولية

الأولى من نوعها فى الخليج.. البحرين تطلق القائمة البيضاء للمستوردين والمصدرين: الإفصاح عن البضائع دون الفحص الجمركى.. خطوة نحو تربع المملكة في التقارير الدولية

القائمة البيضاء.. رئيس الوزراء: قرارات مهمة لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي

8 قرارات للحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي.. رئيس الوزراء يعلن: تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى.. حصر الديون المستحقة لوزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية.. وتوفير الأراضي المطلوبة لإنشاء الحدائق

ترشيحاتنا

وجهان لعملة واحدة.. كيف تعمدت رانيا يوسف وسما المصري إثارة الجدل وركوب التريند

هل يجوز صلاة تحية المسجد والإمام يخطب.. الإفتاء ترد: بـ شرط واحد

اخبار الفن..وفاة شقيقة فيفي عبده بعد صراع مع المرض.. ونادية الجندي في حفل عمرو دياب بإطلالة مختلفة

مفاجأة الموعد والبرنامج.. كل ما تريد معرفته عن حفل ختام أمم أفريقيا

دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة يجعل الله يخيره بين أبواب الجنة الثمانية

تخلص من آلام العظام فورا ..تناول كوب من هذا الخليط يوميا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاريخ في حارة ..الدرب الأصفر يضم عددا من البيوت الأثرية.. ويعد أجمل المتاحف العالمية المفتوحة للزائرين

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لـ فستان رانيا يوسف بمهرجان القاهرة السينمائى

بعد تصدرها تريند جوجل.. أجمل 30 صورة تبرز جمال رانيا يوسف