بسبب أبنائها الثلاث.. كيت ميدلتون تغيب عن حضور حفل مهم

غابت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون عن حضور حفل توزيع الجوائز Tusk Conservation Awards، أمس، في لندن، لسبب خارج عن إرادتها بعدما أعدت كل الترتيبات لتحضر برفقة زوجها الأمير ويليام.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن السبب الذي أجبر كيت ميدلتون على عدم الحضور، هو عدم تمكنها من العثور على مربية لرعاية الأطفال، واضطرت كيت لتقديم اعتذاراها عن الحضور في اللحظة الأخيرة مما تسبب في حضور الأمير ويليام لهذا الحفل بمفرده.





وأُجبرت كيت ميدلتون على البقاء في المنزل لرعاية أطفالها الثلاثة وهم: الأمير جورج (ستة أعوام)، والأميرة تشارلوت (أربعة أعوام)، والأمير لويس البالغ وعمره عاما واحدا، وكان أحد ابنائها مريض وبحاجة لمن يرعاه، لهذا شعرت كيت بمسئولية تجاهه وقررت البقاء معه.





ويعاني أفراد العائلة المالكة من العثور على مربيات للأطفال، فكانت أبرز مربية في كامبريدج هي ماريا بورالو، التي انضمت إلى العائلة المالكة في عام 2014 وكان عمر الأمير جورج حينها ثمانية أشهر فقط، وحصلت على شهادتها من كلية نورلاند المرموقة وتعيش معهم بالقصر منذ ذلك الوقت، ولكن يبدو أنها لم تكن قادرة على رعاية الأطفال في هذا اليوم.



