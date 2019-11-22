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أخبار البلد

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:13 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 4 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية.

قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط الألمانية لوفتهانزا 581 المتجهة إلى فرانكفورت تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط التونسية 814 المتجهة إلى تونس ساعة ونصف لظروف التشغيل.

وأضافت المصادر، أن رحلة الخطوط الروسية ايرفلوت 401 المتجهة إلى موسكو تأخرت ساعة ونصف لأعمال الصيانة، كما تأخرت رحلة شركة نسما للطيران 140 المتجهة إلى تبوك ساعة ونصف لظروف التشغيل.

وأكدت المصادر، استقرار حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار القاهرة، وفقا لمواعيدها المقررة بجداول التشغيل، دون وجود أي مؤثرات خارجية على الحركة الملاحية بالمطار على الرغم من التقلب في الأحوال الجوية.
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