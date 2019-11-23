ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب الإسماعيلية يسأل الحكومة حول عدم تشغيل مستشفى التل الكبير منذ 15 عامًا

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:00 ص
أحمد بدران عضو مجلس
أحمد بدران عضو مجلس النواب
Advertisements
حسن رضوان
أكد أحمد بدران عضو مجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية، أنه تقدم بسؤال للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيه إلى الحكومة بشأن عدم تشغيل مستشفى حميات التل الكبير منذ 15 سنة.

وقال "بدران" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه تقدم بأكثر من طلب إحاطة وبيان عاجل بشأن تعطل العمل داخل مستشفى حميات التل الكبير رغم انتهاء أعمال التطوير داخل المبنى منذ 15 عاما، ولكن لم يتم حل الأزمة حتى الان الأمر الذي دفعه لتقديم سؤال للحكومة وفى حالة عدم حل الازمة سيلجئ لتقديم إستجواب لوزيرة الصحة داخل المجلس.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ألي أن الإنشاءات داخل مستشفى التل الكبير كلفت الدولة أكثر من 70 مليون جنيه ورغم هذه التكلفة الكبيرة إلا أن العمل لا يزال متوقفا داخل المستشفى حاليا.

وأكد عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية أنه خاطب وزارة الصحة أكثر من مرة من أجل إعادة العمل بالمستشفى مرة أخرى إلا أنه لا توجد استجابة حتى الآن.

وتابع النائب، أنه قدم هذا السؤال وفي انتظار رد الحكومة عليه واحتواء الازمة ووضع حلول جذرية لتشغيل مستشفى التل الكبير لخدمة المواطنين حيث أن المواطنين في أمس الحاجة إليها وعدم تشغيلها حتى الآن يؤثر على الصحة العامة للمواطن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أحمد أحمد في رسالة تقدير وشكر: مصر فعلت ما لا تقدر على فعله أي دولة

على ربيع لرمضان صبحى: مبروك يا قائد يا حريف

اكتشف أسرار حظك فى 7 أيام من السبت 23 الى الجمعة 29 نوفمبر

لكل اسم حكاية.. قصة ميدوم أول هرم كامل في العصر القديم ببني سويف

بعد طول انتظار.. شاهد سيارة انفينيتي QX80 الجديدة من الداخل.. صور

طاهر يروي قصة قناع لاكاسا دي بابل ويؤكد.. انتصرنا على أقوى الفرق الإفريقية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تفجر مفاجأة لعملائها.. تقسيط صيانة السيارة بدون فوائد

بالأسود القصير.. أول ظهور لـ غادة عادل بعد خضوعها لعملية جراحية

بعد طول انتظار.. شاهد سيارة انفينيتي QX80 الجديدة من الداخل.. صور