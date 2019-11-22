سرعات إنترنت غير مسبوقة.. استبدال شبكات التليفونات بألياف ضوئية.. تفاصيل

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بأنه جارٍ مد كابلات من الألياف الضوئية لاستبدال الشبكة النحاسية القديمة للتليفونات بشبكات فايبر "FTTH"، والتي توفر سرعات عالية لخدمة الإنترنت"فائق السرعة" تصل إلى أكثر من ١٠٠ميجابايت، وكذا استقرار الخدمة المقدمة للسكان بالمدينة، وذلك بالتعاون بين جهاز المدينة، والشركة المصرية للاتصالات.



وأضاف "الشربيني"، إنه سيتم إنشاء صواعد للكابلات بالنسبة للعمارات بالمدينة، حيث سيتم إقامة صواعد داخلية لتوصيل كابلات الألياف الضوئية في حالة عدم صلاحية الصواعد القديمة أو عدم توافرها، وكذا مراجعة الوصلات كافة لضمان جودة ومستوى الخدمة المقدمة التي سيحصل عليها العميل.



وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي جهاز المدينة، بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، لرفع جودة الخدمات التليفونية المقدمة للسكان، وكذا في إطار السعي لتوفير أفضل الخدمات وسبل الراحة بمدينة 6 أكتوبر.



