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رياضة

فريق رجال الطائرة بالأهلي يواجه الاتحاد في الدوري..واليد يواجه أصحاب الجياد

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:50 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة أمام فريق الاتحاد السكندري ضمن الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء على صالة نادي الاتحاد بالإسكندرية، وتمثل أهمية كبيرة للأهلي وجهازه الفني ولاعبيه، في ظل رغبة الفريق في استمرار سلسلة الانتصارات القياسية والمنافسة على اللقب.

وكان الأهلي قد سافر إلى الإسكندرية أمس الخميس للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراة، فيما يعقد محمد مصيلحي المدير الفني محاضرة للاعبين لمراجعة خطة اللعب والتعليمات الفنية الأخيرة قبل اللقاء.

فيما يلتقي فريق اليد بالأهلي مع فريق أصحاب الجياد في إطار منافسات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 اكتوبر، ويسعى الفريق للفوز بها ومواصلة عروضه القوية في البطولة.

وكان الأهلي قد فاز أمس الخميس على فريق الجزيرة بنتيجة 34-27 في اللقاء الذي أقيم على صالة ميت عقبة.

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