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أخبار العالم

مطالبات داخل الكنيست باستقالة فورية لـ نتنياهو

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 12:58 م
مطالبات داخل الكنيست
مطالبات داخل الكنيست باستقالة فورية لـ نتنياهو
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سمر صالح
ذكرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الجمعة أنه على ضوء إعلان المستشار القضائي للحكومة تقديم لائحة اتهام ضد بنيامين نتنياهو بتهمة الفساد وتلقي الرشوة والغش والخداع قال عضو الكنيست جابر عساقلة من القائمة العربية المشتركة، إن علي نتنياهو تقديم استقالة فورية.

وأوضح أن الإنجاز الذي حققته القائمة المشتركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بفضل التفاف المجتمع العربي حول قيادته، شكّل صفعة قوية لنتنياهو وبرامجه وحدثا تاريخيا يجب استثماره لرفع سقف النشاط السياسي الوطني من أجل إحراز إنجازات إضافية لمواجهة التحديات القادمة.

وتابع أن المرحلة القادمة ستكون مفصلية تتعلق بمستقبل جماهيرنا هنا، وتلقي بظلالها على المخططات الخطيرة التي تديرها امريكا واسرائيل بتواطؤ الرجعية العربية على مجمل القضية الفلسطينية في مقدمتها مواصلة الاستيطان في الضفة الغربية والحصار الظالم على قطاع غزة، تمهيدا لمواصلة التخطيط لصفقة القرن البائسة.

وأضاف عساقلة، إن ما قلته في الكنيست قبل أيام، على نتنياهو أخلاقيا أن يعلن فورا عن استقالته من كل مناصبه ليواجه مصيره المحتوم، هو أمر أصبح على المحك لوقف حالة الفوضى التي صنعها بنفسه لتقود اسرائيل لدولة ابرتهايد وخطابه مساء أمس يشق الطريق نحو نظام فاشي.

وتابع أن الرسالة الثانية لمجتمعنا العربي، سنخوض مرحلة غموض في الاسابيع القادمة وتصاعد في حدّة التحريض العنصري، تتطلب شد الأحزمة لأي سيناريو قادم، ربما هذا المهستر يفتعل حرب استنزاف ليحاول الهروب بجلده من فضائحه، وربما انتخابات برلمانية ثالثة في مارسالقادم، ونحن لها.
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